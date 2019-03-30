2019-03-30T17:37:16+03:00
Общество

Салехард посетил консул США Пол Картер

В поездке его сопровождает супруга
Алена Кульмухаметова
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Салехард посетил консул США Пол Картер. Фото с сайта правительства ЯНАОСалехард посетил консул США Пол Картер. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Генеральный консул - доктор Пол Картер прибыл накануне в столицу арктического региона. На встрече с заместителем губернатора ЯНАО, директором департамента внешних связей Александром Мажаровым он обсудил вопросы развития международных культурно-гуманитарных связей.

В поездке его сопровождает супруга Андреа Картер. Сегодня они встретились со школьниками из клуба юных дипломатов, супруги Картер расскажут ямальским ребятам о профессии дипломата в Соединенных Штатах Америки, поделятся опытом работы в разных странах мира.

Добавим, что доктор Пол Картер поблагодарил правительство Ямала за тёплый приём, отметив важность развития культурных программ между США и Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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