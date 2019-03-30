Салехард посетил консул США Пол Картер
Генеральный консул - доктор Пол Картер прибыл накануне в столицу арктического региона. На встрече с заместителем губернатора ЯНАО, директором департамента внешних связей Александром Мажаровым он обсудил вопросы развития международных культурно-гуманитарных связей.
В поездке его сопровождает супруга Андреа Картер. Сегодня они встретились со школьниками из клуба юных дипломатов, супруги Картер расскажут ямальским ребятам о профессии дипломата в Соединенных Штатах Америки, поделятся опытом работы в разных странах мира.
Добавим, что доктор Пол Картер поблагодарил правительство Ямала за тёплый приём, отметив важность развития культурных программ между США и Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU