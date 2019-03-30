2019-03-30T13:11:22+03:00
Общество

В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества

Вебинар прошёл в формате видеоконференцсвязи
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества. Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыВ Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры
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Обучающий вебинар «Духовно-нравственные традиции казаков в образовательном пространстве в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО. Опыт работы казачьих кадетских корпусов Краснодарского края» приняли участие ямальские казаки. Как сообщает портал правительства ЯНАО, в нём приняли участие 130 человек: педагоги, духовники организаций образования, представители казачьих обществ и епархий.

На видеоконференцсвязь вышли представительства ЯНАО в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Новороссийске. Необходимость проведения таких мероприятий вызвана тем, что в разных регионах России открываются казачьи кадетские корпуса, школы и классы. У руководителей учреждений образования возникает немало вопросов по организации духовно-нравственного воспитания детей, взаимодействию с Русской Православной Церковью по сохранению и передаче казачьих традиций молодому поколению.

Участники обсудили вопросы формирования и развития системы непрерывного казачьего образования от детского сада до вуза. Познакомились с опытом работы Новороссийского казачьего кадетского корпуса – пятикратного призёра всероссийского президентского конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус».

Организаторы постарались максимально раскрыть потенциал взаимодействия органов госвласти, войскового казачьего общества, епархии Русской Православной Церкви, Союза казачьей молодёжи Кубани и казачьего кадетского корпуса в деле духовно-нравственного возрождения и развития казачества, сохранения отечественных казачьих традиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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