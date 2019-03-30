2019-03-30T09:06:24+03:00
Происшествия

На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре

Злоумышленника задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре. Фото с сайта www.google.ruНа Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре. Фото с сайта www.google.ru
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Похищенные вещи безработный воришка из Пуровского района вернул владелице. Ему грозит срок за кражу с проникновением в жилище.

Как сообщили в полиции Пуровского района, к ним с заявлением о краже обратилась жительница посёлка Ханымей. Из ее квартиры пропали документы, удостоверяющие личность, банковские карты, электродрели. Заявительнице причинен ущерб на сумму около пяти тысяч рублей.

Оперативники по горячим следам установили подозреваемого в хищении чужого имущества. Им оказался 26-летний безработный, ранее не судимый местный житель. Молодой мужчина проник в квартиру заявительницы через открытую оконную форточку в тот момент, когда женщина на протяжении нескольких дней находилась в тундровой местности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый свою вину признал. Похищенное имущество выдал полицейским добровольно. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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