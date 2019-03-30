СЕГОДНЯ 06:44 2019-03-30T06:44:34+03:00

Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В субботу, 30 марта, на Ямале ожидается небольшое потепление, местами столбик термометра покажут стойкий плюс, но уже к вечеру усилится ветер, который принесёт непогоду в выходные.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале облачно, небольшой дождь. Температур +2,+3 градуса. Ветер юго-западный 7-14 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой снег. Температура -1, -2 градуса. Ветер южный 7-12 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, небольшой снег. Температура 0, +1 градус. Ветер южный 7-12 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 0, -3 градуса. Ветер южный 6-15 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, без осадков. Температура днем около +2 градусов. Ветер южный 7-14 метров в секунду.

В Яр-Сале малооблачно, без осадков. Температура днем около 0, +1 градусов. Ветер южный 8-13 метров секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU