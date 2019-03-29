2019-03-29T16:24:45+03:00
Общество

Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр

Решение будет принято весной 2020 года
Анна Полякова
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Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр Фото: salekhard.orgЯмал может стать местом проведения Арктических зимних игр Фото: salekhard.org
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Руководители Международного комитета Арктических зимних игр посетили Салехард. Поводом визита стала заявка Ямало-Ненецкого автономного округа на проведение соревнований не ранее 2026 года в Салехарде. Делегация изучила потенциальные возможности общеобразовательных организаций по подготовке международных соревнований.

По результатам визита весной 2020 года будет принято решение о возможности включения ЯНАО в график проведения соревнований.

По Уставу Арктические зимние игры могут проходить только в США, Канаде и Дании (Гренландии) – странах, по инициативе которых они были созданы, – комментирует заместитель губернатора Ямала, директор департамента внешних связей Александр Мажаров. – Ни в Скандинавии, ни в России Игры не проводились. То, что наша заявка официально принята Международным комитетом, является большим успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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