На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей

29 Март 15:54 2019-03-29T15:57:13+03:00

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В Ямальском районе обнаружили схрон с ценной рыбой. В Тайнике было 417 особей муксуна и 2 нельмы. Полицейские нашли его 24 февраля во время рейда в акватории Обской губы.

Вылов этих видов запрещен на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна РФ. Материальный ущерб составил полтора миллиона рублей. Личность браконьера не установлена.

По факту незаконной рыбалки возбуждено уголовное дело. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, наказанием может стать лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU