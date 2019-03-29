2019-03-29T15:57:13+03:00
Происшествия

На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей

Схрон обнаружили в акватории Обской губы
Анна Полякова
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На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей Фото: 89.мвд.рфНа Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей Фото: 89.мвд.рф
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В Ямальском районе обнаружили схрон с ценной рыбой. В Тайнике было 417 особей муксуна и 2 нельмы. Полицейские нашли его 24 февраля во время рейда в акватории Обской губы.

Вылов этих видов запрещен на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна РФ. Материальный ущерб составил полтора миллиона рублей. Личность браконьера не установлена.

По факту незаконной рыбалки возбуждено уголовное дело. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, наказанием может стать лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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