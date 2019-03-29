Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить

29 Март 15:31 2019-03-29T15:34:28+03:00

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Многострадальный дом №14 по улице Тундровая в Новом Уренгое будет расселён. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО 29 марта.

Напомним, практически сразу после ввода многоквартиника в эксплуатацию от жильцов стали поступать жалобы на трещины в стенах. Техническое обследование дома показало, что имеющиеся повреждения здания являются следствием неравномерной осадки фундамента.

Эксперты признали дом ограниченно работоспособным и подлежащим реконструкции. На данный момент угрозы жизни людей, проживающих в нём, нет. Однако принято решение о переселении жильцов. Для этих целей выделено 60 квартир в доме №7/2 в микрорайоне Строителей и доме №5 в микрорайоне Тундровый.

- Жильё собственникам предоставляется временно, до получения ими возмещения по итогам мероприятий по изъятию земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества, – сказал замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов во время рабочего совещания по вопросу строительства многоквартирных жилых домов в микрорайоне Крымский.

Распоряжение правительства ЯНАО будет подписано в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU