2019-03-29T15:22:06+03:00
Общество

В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку

Местные жители жаловались выступающие края болтовых соединений
Анна Полякова
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В Тарко-Сале Пуровского района только после вмешательства прокуратуры детскую площадку улице Таежной привели в порядок. Ведомственная проверка была организована на основании сообщений горожан. Местные жители жаловались выступающие края болтовых соединений, которые представляли угрозу для жизни и здоровья детей.

Проверка подтвердила угрожающую ситуацию. Тем самым нарушались требования ГОСТ Р 52301-2013. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

В адрес застройщика дома было внесено представление, которое оперативно рассмотрели и удовлетворили. К настоящему времени площадка приведена в порядок соответствие с ГОСТом. К дисциплинарной ответственности привлекли двух должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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