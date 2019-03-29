2019-03-29T14:59:12+03:00
Происшествия

В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет
Анна Полякова
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В Лабытнанги полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. Само нападение произошло 22 марта, однако в полицию о происшествии сообщили лишь пять дней спустя.

В течение дежурных суток следственно-оперативная группа установила, что 22 марта ранее судимый 32-летний ямалец около магазина отобрал у 45-летнего мужчины сотовый телефон.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Грабеж». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, сообщает УМВД России по ЯНАО. Вину свою он признал полностью, отобрана явка с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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