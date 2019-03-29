На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку

29 Март 14:39 2019-03-29T14:41:58+03:00

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Ямал в числе победителей конкурсного отбора для получения федеральных грантов на создание в 2019 году виртуальных концертных залов и модельных библиотек. Он был объявлен в марте в рамках реализации национального проекта «Культура». Список победителей опубликовали на сайте Минкультуры России.

Среди них – детская школа искусств №1 Надыма. Для создания современного виртуального концертного зала учреждению будет выделено 5 млн 600 тыс. рублей.

Всего на участие в проекте подано 164 заявки от 52 регионов. Победителями признаны 80 учреждений из 33 субъектов РФ.

Центральная городская библиотека имени В.И. Муравленко МБУ «Централизованная библиотечная система г. Муравленко» получит 10 млн рублей для модернизации и повышения качества библиотечно-информационного обслуживания учреждению выделят.

Участниками проекта «Создание модельных библиотек в субъектах РФ» стали 385 муниципальных библиотек из 58 субъектов России. Победителями стали 110 библиотек из 38 регионов страны, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU