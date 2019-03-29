29 Март 14:26 2019-03-29T14:29:14+03:00

В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе Фото: 89.мвд.рф

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Двоих мужчин из Бурятии задержали вечером 22 марта в районе одной из гостиниц Тарко-Сале. Выяснилось, что они оборудовали тайник – закладку из пакета с кристаллообразным веществом синего цвета.

Позже во временном их жилье оперативники обнаружили еще один полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета. Изъятое оказалось весом более 400 граммов, что является особо крупным размером.

Злоумышленники 1985 и 1975 годов рождения приобрели наркотики в Свердловской области. Они собирались сбыть товар в Тарко-Сале, но не успели.

Уголовные дела возбуждены по статье УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Наркодилерам грозит лишение свободы сроком до двадцати лет. Их заключили под стражу, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU