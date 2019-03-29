В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта

29 Март 14:11 2019-03-29T14:17:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде в День оленевода будет организовано одностороннее движение от улицы Комсомольская – заезд от дома № 18 - по улице Набережная – до лодочной станции. Ограничение движения будет действовать для всех видов транспорта с 09.00 до 19.00 часов.

Как пояснили в администрации ямальской столицы, для обеспечения безопасности дорожного движения автомобили можно будет припарковать вдоль обочины со стороны реки, а также по улице Комсомольская, дом № 42, с 09:00 до 19:00 часов.

Напомним, праздник в столице Ямала пройдет 30 марта на берегу реки Полябта. Культурная программа будет проходить в режиме нон-стоп с 10 до 18 часов. Следить за событиями можно будет в прямом эфире. На площади планируют установить порядка 10 камер.

В течение всего дня на берегу реки будет организована праздничная торговля. Жители и гости ямальской столицы смогут согреться и выпить чаю в гостевых чумах, покататься на оленьих упряжках. Кроме того, на площади можно будет подключиться к бесплатному wi-fi .

Отметим, что в рамках Дня оленевода в Салехарде пройдет этап Чемпионата и Первенство России по снегоходному кроссу. Ожидается около 40 участников, сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU