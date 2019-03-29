Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать

29 Март 14:00 2019-03-29T14:04:55+03:00

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Участок «Азовы – Теги» зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа) 1 апреля станет недоступным для проезда транспорта. Его закроют из-за потепления, которое держится продолжительное время. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, на сезонной трассе образовалась колейность, что мешает безопасному проезду автомобилей.

В соответствии с правилами, установят информационные щиты и запрещающие дорожные знаки «Въезд запрещен».

К слову, 29 апреля в Ханты-Мансийском округе запрещена эксплуатация всех ледовых переправ межмуниципального значения, действовавших в Березовском и Октябрьском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU