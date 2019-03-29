2019-03-29T13:19:44+03:00
Общество

В Тазовском районе состоится большая ярмарка

Товары предложат около 100 местных и приезжих производителей и предпринимателей
Анна Полякова
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Многочисленные торговые ряды традиционно расположатся в дни Слета оленеводов на площадке реки Таз. Около 100 местных и приезжих производителей и предпринимателей предложат товары 31 марта.

Как сообщили в районной администрации, продавать будут не только продукты, но сувиниры, меховые изделия, одежду и обувь, игрушки, автозапчасти для снегоходов, генераторы и многое другое.

На национальный праздник коренных народов Севера съедутся предприниматели Ямала, а также других регионов страны, например, Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Перми. Соседний Красноселькупский район привезет на праздник молочные товары собственного производства, а Районный Дом Ремесел выставит на продажу национальные сувениры.

Так, павло-посадские платки, сувениры из кедра и с гжелью представят липецкие бизнесмены, предприниматели из Сургута – ковры и сувениры.

Также для всех присутствующих будет организовано горячее бесплатное питание: шурпа и мясной бульон, чай и хлебобулочные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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