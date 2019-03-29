В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе

29 Март 13:07 2019-03-29T13:09:33+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова ежегодно проводит встречи с главами муниципальных образований. Они отчитываются перед ней о проделанной за предыдущий год работе, о приоритетах развития территорий. Так случилось и в этом году – у главы региона в марте-апреле намечен ряд встреч с руководителями муниципалитетов.

Главное отличие от прошлых лет – анонсирование встреч в аккаунте губернатора Югры в социальной сети «Инстаграм». Там жители округа предварительно могут задать свои вопросы, а Наталья Комарова адресует их ответственным лицам. Кроме того, в этом году участие во встречах впервые принимают первые заместители губернатора, курирующие вопросы экономики и внутренней политики.

Как сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей, о результатах работы в 2018 году и о приоритетах развития на сегодняшний день уже отчитались главы Когалыма, Радужного, Покачей, Лангепаса, Сургута, Нижневартовска, Советского, Югорска, Нягани, Кондинского и Березовского районов. Ключевые вопросы, которые задавала им губернатор, были связаны с жилищной политикой, в том числе с расселением из аварийного жилья, а также строительством детских садов и школ. Именно их чаще всего задавали жители в соцсетях.

Так, например, на встрече с главой Кондинского района Анатолием Дубовиком Наталья Комарова поинтересовалась, как в муниципалитете развивается сеть образовательных и спортивных объектов, поскольку у жителей есть такой запрос. По словам Анатолия Дубовика, благодаря совместной деятельности правительства автономного округа, администрации района и жителей, за пять лет в Кондинском районе удалось построить более 50 социально значимых объектов. Он заверил, что к 2020 году тема будет полностью закрыта.

Тем временем, сургутян волнуют вопросы развития транспортной сети города, справедливости начисления услуг ЖКХ. На встрече с градоначальником Вадимом Шуваловым Наталья Комарова ретранслировала ему обращения граждан, поступившие к ней. Губернатор поручила главе города решить вопрос с бесхозными автодорогами и проездами, понижающими качество городской среды и призвала Сургут поучаствовать в федеральном проекте по созданию общественной среды.

Губернатор всегда контролирует ситуацию в муниципальных образованиях, системно оценивает развитие территорий и то, как главы справляются с возложенными на них обязанностями, ежегодно в разных форматах заслушивает отчеты глав муниципалитетов. Она находится на постоянной связи с жителями Югры, лично посещает все территории несколько раз в год, регулярно встречается с гражданами, проводит личные приемы, общается с широким кругом экспертов, лидерами общественных мнений, знает все проблемы лично.

- Визиты нашего губернатора в муниципалитеты и ее встречи с главами, общественниками и жителями давно уже стали практикой. Созданный в Югре формат работы выделяет наш регион на фоне других субъектов. Это сильно заметно было, например, на форуме «Сообщество» в Москве или на видеоконференции Общественной палаты России, когда наш опыт оценили многие регионы. Вообще открытость, индивидуальный подход – это стиль работы Натальи Комаровой. Она того же требует и от глав муниципалитетов, чтобы те изучали ситуацию со всех сторон и находили приемлемый выход для каждого участника событий, - прокомментировала председатель комиссии по вопросам семейной политики Общественной палаты Югры Нонна Некрасова.

ДЛЯ СПРАВКИ

За март-апрель Наталья Комарова запланировала провести 22 встречи. По итогам встреч будут приниматься определенные управленческие решения – о том, где требуется поддержка региона, какие практики можно тиражировать как сильнейшие.

ИСТОЧНИК KP.RU