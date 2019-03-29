2019-03-29T14:31:23+03:00
Общество

В Ямальском районе тушили учебный пожар в отделении полиции

Правоохранители оперативно эвакуировали важные служебные документы
Анна Полякова
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В Ямальском районе тушили учебный пожар в отделении полиции Фото: mo-yamal.ruВ Ямальском районе тушили учебный пожар в отделении полиции Фото: mo-yamal.ru
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В одном из помещений отделения полиции 28 марта произошло возгорание. Такова была легенда для совместных учений, в которых участвовали отряд противопожарной службы ЯНАО и ОМВД России по Ямальскому району провели.

К месту происшествия выехала машина противопожарной службы. В ходе учений пожарные совершенствовали свои навыки по тушению условного возгорания, спасению людей и имущества. Огнеборцы проверили исправность и состояние систем противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения.

Полицейские покинули здание в кратчайшие сроки. Их задачей была эвакуация важных служебных документов, они также повторили правила пользования индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения.

Подобные комплексные учения позволяют отработать навыки совместных действий, направленных на сохранение человеческой жизни, сообщили в администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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