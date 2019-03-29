В Ямальском районе тушили учебный пожар в отделении полиции
В одном из помещений отделения полиции 28 марта произошло возгорание. Такова была легенда для совместных учений, в которых участвовали отряд противопожарной службы ЯНАО и ОМВД России по Ямальскому району провели.
К месту происшествия выехала машина противопожарной службы. В ходе учений пожарные совершенствовали свои навыки по тушению условного возгорания, спасению людей и имущества. Огнеборцы проверили исправность и состояние систем противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения.
Полицейские покинули здание в кратчайшие сроки. Их задачей была эвакуация важных служебных документов, они также повторили правила пользования индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения.
Подобные комплексные учения позволяют отработать навыки совместных действий, направленных на сохранение человеческой жизни, сообщили в администрации района.
ИСТОЧНИК KP.RU