Воспитателя тазовской школы-интерната посадили за развращение девочек

29 Март 12:34 2019-03-29T14:06:26+03:00

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В Тазовском районе 59-летнего воспитателя школы-интерната признали виновным в совершении развратных действий в отношении воспитанниц. О преступлении стало известно, когда одна из девочек рассказала о происходящем своей маме.

По данным следствия и суда, в марте 2015 года и в период с сентября по декабрь 2017 года младший воспитатель МКОУ «Тазовская школа интернат среднего общего образования» совершал развратные действия в отношении четырех воспитанниц. Следствием выявлено 5 эпизодов преступлений, совершенных в отношении девочек, не достигших 12-ти и 14-летнего возраста.

Была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Она подтвердила, что мужчина во мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. На суде он не признал свою вину, заявив в предоставленном ему последнем слове, что только ставил детей в угол за плохое поведение.

Суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему на один год ограничили свободу с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием детей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU