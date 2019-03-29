Директора гыданской школы-интерната привлекли за гибель школьника

29 Март 11:54 2019-03-29T11:57:25+03:00

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Прокуратура продолжает проверку Гыданской школы-интерната после гибели подростка. Известно, что 22 марта 16-летний парень самовольно покинул школу-интернат. Утром следующего дня его обнаружили мёртвым под одним из жилых домов села с признаками самоповешения.

Выяснилось, что днём подросток ушел из интерната. Прокуратура усмотрела в этом отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. Поиск несовершеннолетнего начат лишь ночью.

Проверка установила, что учащийся с апреля 2018 года состоял на профилактическом и внутришкольном учете в связи с употреблением спиртных напитков. Однако уже в ноябре 2018 года его сняли с учета. Между тем, в феврале 2019 года у подростка отмечались отклонения в поведении, что требовало особого контроля за ним со стороны администрации учебного заведения.

Четыре должностных лица, включая заместителя директора школы, привлечено к дисциплинарной ответственности. Их обвинили несвоевременной организации розыска школьника, необоснованном и преждевременном снятием парня с профилактического учета.

По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности образовательной организации по обеспечению контроля за несовершеннолетними, проведению надлежащей профилактической работы, обеспечению безопасности воспитанников, сообщает прокуратура ЯНАО. Причины смерти подростка устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU