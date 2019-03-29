Ноябрьск в «Час земли» погрузится в темноту
Ноябрьск 30 марта присоединится к международной акции «Час Земли». По традиции в этот день город погрузится в темноту. На один час с 20.30 отключат подсветку в здании администрации, присоединятся к экопроекту и градообразующие предприятия, а также представители бизнес-сообщества.
Задача международной акции, обратить внимание людей на бережное отношение к природе. В 2018 году в акции приняли участие 30 предприятий, в течение 60 минут на 100 объектах была отключена подсветка. В среднем это позволило сэкономить 1000 кВт электроэнергии, сообщили в администрации города. В Ноябрьске акция будет проводиться четвертый год подряд.
«Час Земли» – это международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), который призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.
ИСТОЧНИК KP.RU