Ямальские пожарные стали лучшими в УрФО
В Надыме подвели итоги конкурса профессионального мастерства УрФО «Славим человека труда!» среди пожарных. В нём участвовали 33 победителя региональных состязаний. Как сообщает правительство ЯНАО, среди шести призёров – четверо ямальцев.
Огнеборцы показали теоретические знания и практические умения и навыки. Пожарные выполняли реанимационные мероприятия по спасению пострадавшего, вскрывали металлические двери при помощи механизированного инструмента (бензореза), ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.
В результате ямальский пожарный Сослан Багаев из Пуровского района стал победителем. Второе место занял Дмитрий Яптунай из Тазовского района. Среди пожарных федеральной противопожарной службы – также двое ямальцев: второе место – у Романа Весловского из Муравленко и третье – у Владислава Пронженко из Ноябрьска.
Как отметил начальник профильного управления департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Евгений Калашник, ямальцы в сложной борьбе проявили мужество, волю к победе и, демонстрируя свои лучшие умения и навыки, смогли победить.
ИСТОЧНИК KP.RU