Ямальские пожарные стали лучшими в УрФО

29 Март 10:36 2019-03-29T10:43:34+03:00

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В Надыме подвели итоги конкурса профессионального мастерства УрФО «Славим человека труда!» среди пожарных. В нём участвовали 33 победителя региональных состязаний. Как сообщает правительство ЯНАО, среди шести призёров – четверо ямальцев.

Огнеборцы показали теоретические знания и практические умения и навыки. Пожарные выполняли реанимационные мероприятия по спасению пострадавшего, вскрывали металлические двери при помощи механизированного инструмента (бензореза), ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

В результате ямальский пожарный Сослан Багаев из Пуровского района стал победителем. Второе место занял Дмитрий Яптунай из Тазовского района. Среди пожарных федеральной противопожарной службы – также двое ямальцев: второе место – у Романа Весловского из Муравленко и третье – у Владислава Пронженко из Ноябрьска.

Как отметил начальник профильного управления департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Евгений Калашник, ямальцы в сложной борьбе проявили мужество, волю к победе и, демонстрируя свои лучшие умения и навыки, смогли победить.

ИСТОЧНИК KP.RU