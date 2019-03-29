2019-03-29T10:43:34+03:00
Общество

Ямальские пожарные стали лучшими в УрФО

Среди шести призёров – четверо из ЯНАО
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские пожарные стали лучшими в УрФО Фото: правительство ЯНАОЯмальские пожарные стали лучшими в УрФО Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В Надыме подвели итоги конкурса профессионального мастерства УрФО «Славим человека труда!» среди пожарных. В нём участвовали 33 победителя региональных состязаний. Как сообщает правительство ЯНАО, среди шести призёров – четверо ямальцев.

Огнеборцы показали теоретические знания и практические умения и навыки. Пожарные выполняли реанимационные мероприятия по спасению пострадавшего, вскрывали металлические двери при помощи механизированного инструмента (бензореза), ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

В результате ямальский пожарный Сослан Багаев из Пуровского района стал победителем. Второе место занял Дмитрий Яптунай из Тазовского района. Среди пожарных федеральной противопожарной службы – также двое ямальцев: второе место – у Романа Весловского из Муравленко и третье – у Владислава Пронженко из Ноябрьска.

Как отметил начальник профильного управления департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Евгений Калашник, ямальцы в сложной борьбе проявили мужество, волю к победе и, демонстрируя свои лучшие умения и навыки, смогли победить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе