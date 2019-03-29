В Салехарде завели уголовное дело на торговца водкой

29 Март 10:14 2019-03-29T10:34:41+03:00

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В поле зрения салехардской полиции попал торговец алкоголем с колес. Молодой человек продал из своего автомобиля незнакомому мужчине бутылку водки объемом 0,5 литра.

Как выяснилось, 25-летнему мужчине позвонил незнакомец и попросил продать алкоголь. Тот согласился, поскольку у него в автомобиле имелась 1 бутылка водки объемом 0,5 литров.

Он привез спиртное на указанный адрес. В момент передачи денег его задержали сотрудники полиции. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда постановлением суда он был наказан штрафом в размере 30 тысяч рублей.

В этот раз завели уже уголовное дело, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU