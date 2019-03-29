2019-03-29T09:53:44+03:00
Общество

Лучшие ямальские образовательные проекты получат гранты

На поддержку регион выделит 14 миллионов рублей
Анна Полякова
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Лучшие ямальские образовательные проекты получат гранты Фото: прваительсвто ЯНАОЛучшие ямальские образовательные проекты получат гранты Фото: прваительсвто ЯНАО
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28 образовательных проектов в 2019 году получат окружную поддержку. На эти цели выделено 14 миллионов рублей. Всего в конкурсе участвовало 130 инновационных проектов. Наиболее активными стали образовательные организации Пуровского района, городов Муравленко, Губкинский и Новый Уренгой. Впервые участвовали два индивидуальных предпринимателя из Ноябрьска и Нового Уренгоя.

Инновационные проекты имеют самые разные направления. Один из ярких проектов – «Ближе к звёздам» прогимназии «Эврика» (Муравленко). Дошкольники смогут совершать виртуальные путешествия по Вселенной, погружаться в её тайны с использованием цифрового мобильного планетария, телескопов, интерактивного умного глобуса.

Новые подходы преподавания предмета «Технология» заложены в проектах городских и сельских школ. Например, в ямальской школе-интернате установят лазерно-гравировальный станок с числовым программным управлением для занятий школьников.

Для проектно-исследовательской деятельности в области естественных наук в школе №4 Муравленко будет работать цифровая метеолаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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