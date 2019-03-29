Тазовчанина не пустили в дверь – он влез в окно: настырного мужчину будут судить

29 Март 09:37 2019-03-29T09:39:43+03:00

Рецидивист пытался попасть в дом к своей сожительнице, с которой поссорился

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В Тазовском районе будут судить мужчину за нарушение неприкосновенности жилища. Ночью 24 ноября 2018 года 25-летний рецидивист пытался попасть в дом к своей сожительнице, с которой поссорился накануне. Однако ее отец не пускал пьяного гостя.

Тогда настырный ухажер разбил стекло и залез на балкон. Оттуда через не запертую балконную дверь он проник внутрь.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Следствием собрано достаточно доказательств его вины, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU