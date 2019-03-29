Тазовчанина не пустили в дверь – он влез в окно: настырного мужчину будут судить
В Тазовском районе будут судить мужчину за нарушение неприкосновенности жилища. Ночью 24 ноября 2018 года 25-летний рецидивист пытался попасть в дом к своей сожительнице, с которой поссорился накануне. Однако ее отец не пускал пьяного гостя.
Тогда настырный ухажер разбил стекло и залез на балкон. Оттуда через не запертую балконную дверь он проник внутрь.
«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.
Следствием собрано достаточно доказательств его вины, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU