2019-03-29T09:08:24+03:00
Общество

Глава Ямала проконтролировал работу бассейна и спелеокамеры в детсаду «Мамонтёнок»

В новом садике больше года некоторые помещения оставались нерабочими
Анна Полякова
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Глава Ямала проконтролировал работу бассейна и спелеокамеры в детсаду «Мамонтёнок» Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала проконтролировал работу бассейна и спелеокамеры в детсаду «Мамонтёнок» Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проверил, как решены вопросы с работой бассейна, спелеокамеры, фитобара и стоматологического кабинета в детсаду «Мамонтёнок» в Салехарде. Напомним, садик открыт ещё 1 сентября 2017 года. Между тем, воспитанники больше года не могли пользоваться некоторыми помещениями. Ситуацию озвучили в эфире «Прямой линии» 23 декабря 2018 года и в соцсети «Инстаграм».

«Мы вводим в эксплуатацию новые детские сады, торжественно открываем, но заявленный функционал не работает. Это неправильно», - подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил срочно устранить проблемы. Как показала проверка, стоматологический кабинет не открывали из-за отсутствия лицензии на оказание медицинских услуг, а также из-за длительной ликвидации недоработок при отделке помещений.

«Получилось, что ответственные за стройку и за здравоохранение сделали свою работу каждый по отдельности, в отрыве от образовательного учреждения, и результата нет. За такие случаи чиновники должны нести ответственность», - пояснил губернатор.

Бассейн и спелеокамера начали работу в конце января 2019 года. В середине февраля заработал фитобар, на 1 апреля намечено открытие стоматологического кабинета, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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