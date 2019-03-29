У Ноябрьске поймали поджигателя, убившего молотком хозяина квартиры

29 Март 08:45 2019-03-29T08:49:45+03:00

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В Ноябрьске задержали подозреваемого в убийстве, расправившегося с собутыльником ночью с 27 на 28 марта. Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», тело несчастного было найдено во время тушения жилого дома.

Следователи заметили криминальный характер гибели хозяина жилья, об этом говорила травма головы. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Личность причастного к преступлению установили во время оперативно-следственных мероприятий. Мужчина задержан и дал признательные показания.

Следствием установлены обстоятельства совершения преступления. Выяснилось, что накануне трагедии 39-летний житель поселка УТДС Ноябрьска и его 33-летний гость вместе выпивали. В какой-то момент они поссорились, и молодой собутыльник, схватив молоток, не менее двух раз ударил хозяина по голове.

Видя, что приятель умер, гость похитил из квартиры телевизор, медный провод и лампы для обогрева автомобиля. Однако позже он вернулся, чтобы скрыть следы преступления, и совершил поджег квартиры, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU