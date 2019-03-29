29 Март 08:24 2019-03-29T08:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководители российских СПИД-центров, ямальских медорганизаций, врачи соберутся 29 марта в Ноябрьске. Здесь пройдёт международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики, клиники, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции». Встреча приурочена к 20-летию с момента основания ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД».

На сегодняшний день ямальский СПИД-Центр – одна из ведущих медицинских организаций региона, здесь применяют новейшие технологии диагностики и лечения широкого спектра заболеваний. В результате за 2018 год на Ямале зарегистрировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 19% среди всего населения округа.

В центре применяется высокоэффективный способ лечения ВИЧ-инфицированных пациентов при помощи антиретровирусной терапии. Так, на 1 января 2019 года 76,5% ВИЧ-инфицированных пациентов получали качественное лечение, при том, что в стране данный показатель в 2018 году приблизился к 60%.

Уровень информированности жителей по вопросам ВИЧ/СПИДа в возрастной категории от 18 до 49 лет ежегодно увеличивается и в 2018 году составил 87%.

Удалось добиться увеличения проведения скрининговых обследований до 32% (при целевом показателе государственной стратегии – 22%). В два раза возросло количество обследованных трудовых мигрантов и работающих вахтовым методом, в 1,6 раза – коренных северян.

ИСТОЧНИК KP.RU