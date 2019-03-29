2019-03-29T05:57:07+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 марта: дождь пройдет почти на всей территории региона

Температура воздуха -3 ... +3 градуса
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градуса, солнечно, без осадков, ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, дождь, южный ветер 6 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса, пасмурно, периодически - снег, ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме +3 градуса, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 5 м/с.

В Губкинском +3 градуса, пасмурно, дождь, ветер юго-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале +3 градус, пасмурно, во второй половине дня начнется дождь, ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко +3 градуса, пасмурно, дождь, ветер южный 5 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, солнечно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе