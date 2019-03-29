Погода на Ямале 29 марта: дождь пройдет почти на всей территории региона

29 Март 05:57 2019-03-29T05:57:07+03:00

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В пятницу, 29 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градуса, солнечно, без осадков, ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, дождь, южный ветер 6 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса, пасмурно, периодически - снег, ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме +3 градуса, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 5 м/с.

В Губкинском +3 градуса, пасмурно, дождь, ветер юго-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале +3 градус, пасмурно, во второй половине дня начнется дождь, ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко +3 градуса, пасмурно, дождь, ветер южный 5 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, солнечно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU