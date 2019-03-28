2019-03-28T16:23:42+03:00
Общество

Глава Салехарда дал старт IV Форуму молодежи города «PROформат»

Градоначальник пожелал участникам плодотворной работы
Анна Полякова
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Глава Салехарда дал старт IV Форуму молодежи города «PROформат» Фото: salekhard.orgГлава Салехарда дал старт IV Форуму молодежи города «PROформат» Фото: salekhard.org
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В Салехарде начал работу IV Форум молодежи города «PROформат». Участники Форума смогут реализовать свой творческий потенциал на различных мастер-классах, лекциях, тренингах, баттлах, конкурсах и квестах, которыми насыщен Форум молодежи. В течение двух дней будут работать пять образовательных площадок: PROСЕТЬ, PROАКТИВ, PROART, PROЗОЖ, PROПЛАНЕТА, а также Коворкинг центр.

Старт Форуму дал глава администрации Иван Кононенко. Он отметил, что за четыре года Форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодёжи. Насыщенная программа, встречи с интересными людьми, мастер-классы и тренинги. Градоначальник пожелал участникам плодотворно поработать на форумных площадках, обменяться опытом, получить новые знания и конечно, хорошо провести эти два дня.

В первый день форумчан ждут общефорумные мероприятия, конкурс грантовой поддержки, создание арт-объекта, игротехника, мастер-классы и продолжение работы по образовательным площадкам, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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