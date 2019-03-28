Детсад в Гыде признан одним из самых лучших в России
Детский сад «Северяночка» в селе Гыда был признан одним из лучших во Всероссийском смотре-конкурсе «Достижения образования». Председатель Районной Думы Ольга Борисова вручила заведующей детским садом Наталье Матвиенко диплом и сертификат лауреата-победителя мероприятия.
Как отметила руководитель дошкольного учреждения в самом северном поселении района, в детском саду сейчас воспитываются 110 юных гыданцев, еще 18 детей посещают группу кратковременного пребывания на фактории Юрибей, сообщает администрация Тазовского района.
- Каждый работник нашего сада трудится с полной отдачей сил, именно поэтому мы достигаем успехов, - рассказала Наталья Александровна.
ИСТОЧНИК KP.RU