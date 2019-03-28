Детсад в Гыде признан одним из самых лучших в России

28 Март 16:01 2019-03-28T16:05:13+03:00

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Детский сад «Северяночка» в селе Гыда был признан одним из лучших во Всероссийском смотре-конкурсе «Достижения образования». Председатель Районной Думы Ольга Борисова вручила заведующей детским садом Наталье Матвиенко диплом и сертификат лауреата-победителя мероприятия.

Как отметила руководитель дошкольного учреждения в самом северном поселении района, в детском саду сейчас воспитываются 110 юных гыданцев, еще 18 детей посещают группу кратковременного пребывания на фактории Юрибей, сообщает администрация Тазовского района.

- Каждый работник нашего сада трудится с полной отдачей сил, именно поэтому мы достигаем успехов, - рассказала Наталья Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU