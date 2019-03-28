2019-03-28T15:28:44+03:00
Происшествия

Мошенник выманил у подростка 8 тысяч рублей

Парень пытался купить через интернет видеокарту для компьютера
Анна Полякова
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В поселке Пангоды Надымского района зарегистрировали факт мошенничества, о котором 36-летняя местная жительница рассказала в полиции. По ее словам, неизвестные обманом выманили 8 тысяч рублей.

Выяснилось, что 21 марта сын заявительницы нашел на интернет-сайте объявление о продаже видеокарты для персонального компьютера стоимостью 8 тысяч рублей и с разрешения матери оформил заказ на ее покупку.

Продавец видеокарты отправил подростку копию своего паспорта, предоставил реквизиты банковской карты для перевода денег. После этого в салоне сотовой связи несовершеннолетний оплатил стоимость товара, отправив деньги на номер карты, указанной мошенником. Получив деньги, продавец видеокарты перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда пангодинцы обратились в полицию.

Уголовное дело расследуется по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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