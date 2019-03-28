Мошенник выманил у подростка 8 тысяч рублей
В поселке Пангоды Надымского района зарегистрировали факт мошенничества, о котором 36-летняя местная жительница рассказала в полиции. По ее словам, неизвестные обманом выманили 8 тысяч рублей.
Выяснилось, что 21 марта сын заявительницы нашел на интернет-сайте объявление о продаже видеокарты для персонального компьютера стоимостью 8 тысяч рублей и с разрешения матери оформил заказ на ее покупку.
Продавец видеокарты отправил подростку копию своего паспорта, предоставил реквизиты банковской карты для перевода денег. После этого в салоне сотовой связи несовершеннолетний оплатил стоимость товара, отправив деньги на номер карты, указанной мошенником. Получив деньги, продавец видеокарты перестал отвечать на звонки и сообщения. Тогда пангодинцы обратились в полицию.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», сообщает УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU