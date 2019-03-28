Лесной баланс на Ямале планируют достичь к 2024 году

28 Март 14:37 2019-03-28T14:40:38+03:00

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На Ямале в 2019 году планируется ликвидировать не менее 60 свалок в лесах. Об этом сообщил первый заместитель губернатора округа Алексей Ситников, возглавивший ямальскую делегацию, участвовавшую во всероссийском совещании «Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2018 году и задачи на 2019 год».

Как отметили в правительстве ЯНАО, Ямал и Рослесхоз объединят усилия в решении вопросов лесного хозяйства.

Так, например, в регионе реализация проекта «Сохранение лесов» обозначена в списке приоритетных задач. В рамках регионального проекта предусмотрены мероприятия, которые позволят сохранить и восстановить площади лесных насаждений, а также минимизировать ущерб от пожаров. К 2024 году достичь баланса между выбытием и воспроизводством.

- В этом году мы запускаем пилотный проект – лесной мониторинг, увеличиваем объём авиационных работ по охране лесов от пожаров, в два раза – инспекторский состав, модернизируем материально-техническую базу учреждений: приобретём новую лесопожарную и лесохозяйственную технику, - сказал первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников.

ИСТОЧНИК KP.RU