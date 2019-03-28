2019-03-28T14:18:38+03:00
Общество

В Салехарде на уборку улиц от снега вышли 20 спецмашин

С утра городские улицы посыпали противогололедным материалом
Анна Полякова
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В Салехарде дорожники ежедневно вывозят из столицы Ямала до 2000 кубометров снега. Так, например, 28 марта, на линии заняты 20 единицы спецтехники. С утра многофункциональная комбинированная машина обрабатывает улично-дорожную сеть противогололедным материалом, сообщает администрация окружной столицы.

Продолжается расчистка внутриквартальных проездов на улицах Зои Космодемьянской, Броднева, Губкина и тротуаров на улицах Чкалова и Чапаева. Обслуживающая организация продолжает вывозить снег на улицах Свердлова, Гаврюшина и около ТЦ «Дары Ямала».

Параллельно идет подготовка к противопаводковому периоду, обслуживающая организация приступила к расконсервации водопропускных гильз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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