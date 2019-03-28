Новоуренгойские рыбаки посоревнуются на самый большой улов

28 Март 13:46 2019-03-28T13:48:52+03:00

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В Новом Уренгое 31 марта пройдут традиционные соревнования по зимней рыбалке среди организаций и предприятий города.

Традиционно на озеро за жилым поселком Путьрем района Коротчаево съезжаются любители рыбной ловли – с друзьями, семьями, чтобы весело и активно провести выходной. В прошлом году более 70 любителей рыбной ловли стали участниками команд.

К состязанию приглашаются сборные команды любых организаций, речь идет также и о вахтовиках. Состав бригады рыболовов – 4 человека (3 спортсмена и 1 судья).

Открытие соревнований и жеребьевка запланированы на 8:45, а затем состоится конкурс на самое быстрое бурение лунки. Основной лов рыбы пройдет до 12.00, а затем – подведение итогов, обмер и обвес улова рыбы.

Победителем соревнований по подледному лову рыбы будет признана команда с наибольшим общим весом улова. Также определят победителя в номинации «Самая большая рыба». Завершением рыбалки станет уха, сваренная из свежего улова и горячий чай.

ИСТОЧНИК KP.RU