На главу ямальской строительной компании завели уголовное дело

28 Март 13:15 2019-03-28T13:19:21+03:00

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В Салехарде главу коммерческой организации подозревают в уходе от налогов. Уголовное дело возбудили в отношении гендиректора АО «ИСК ЯНАО». Размер сокрытых денежных средств составил более 20 миллионов рублей, что является особо крупным размером, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в 2017-2018 годах бизнесмен проводил расчеты с контрагентами-кредиторами, минуя расчётные счета, движение денежных средств на которых приостановлено по решению налогового органа.

В обществе «ИСК ЯНАО» и квартире руководителя прошли обыски. Наложен арест на имущество для возмещения вреда, причиненного бюджету РФ. Уже прошли допросы свидетелей. Сторона защиты постановление о возбуждении уголовного дела обжаловала в городском суде, однако оспариваемое решение признано законным.

К этому времени предприятие вернуло в бюджет государства недоимку в виде неуплаченных налогов в полном размере. Тем не менее, уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU