В Новом Уренгое обсудили, как обезопасить горожан от паводка

28 Март 12:57 2019-03-28T13:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Подготовку к весенним противопаводковым мероприятиям обсудили в Новом Уренгое на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Территория самого города не попадает под зоны подтопления и затопления. Объекты водозабора, водоотчистки и жизнеобеспечения - в безопасности. Однако ежегодно в муниципалитете проводится комплекс противопаводковых мероприятий, уточняет администрация города.

К слову, улично-дорожная сеть муниципального образования включает 15 мостовых сооружений. Они обеспечивают передвижение через водные объекты. В переходный период распутицы выход на лед рек и водоемов запрещается, об этом будут говорить специальные знаки, которые установят поблизости.

На заседании утверждены оперативная группа комиссии для координации мероприятий по пропуску весеннего паводка. Впереди также акция «Безопасный лёд», инструктажи, лекции и беседы по соблюдению мер безопасности и правил поведения на льду.

Глава города Иван Костогриз рекомендовал обслуживающим организациям, а также арендаторам земельных участков активизировать работу по уборке территорий от снега и вывозу снега в накопители.

ИСТОЧНИК KP.RU