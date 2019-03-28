В Надыме задержали мужчину, укравшего у больного соседа банковскую карту

28 Март 12:01 2019-03-28T12:09:58+03:00

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Полицейские Надымского района раскрыли кражу банковской карты. О ее пропаже еще в сентябре 2018 года им сообщил 58-летний мужчина.

Злоумышленника задержали полицейские отдельного взвода ППС полиции. Они обратили внимание на пьяного гражданина, находящегося в общественном месте. Стражи порядка обнаружили у него банковскую карту на имя другого человека.

Как выяснили полицейские, двое мужчин, проживая в одной квартире, употребляли спиртные напитки. Один из них заболел, лечиться продолжил уже в больнице. Второй воспользовался госпитализацией знакомого и похитил его банковскую карту. Он покупал продукты в разных магазинах города.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба».

ИСТОЧНИК KP.RU