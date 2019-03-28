2019-03-28T11:39:59+03:00
Общество

В Новом Уренгое к августу постоят 6-этажный дом для переселенцев из авариек

Опасений по срокам ввода в эксплуатацию объект не вызывает
Анна Полякова
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В Новом Уренгое к августу постоят 6-этажный дом для переселенцев из авариек Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое к августу постоят 6-этажный дом для переселенцев из авариек Фото: newurengoy.ru
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В микрорайоне Строителей Нового Уренгоя активно строится 6-этажный жилой дом по программе переселения. Накануне на объекте побывал руководитель НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Денис Колесниченко.

В доме будет 90 квартир и нежилые цокольные помещения. Под переселение предназначена 71 квартира. Они будут передаваться очередникам с полной отделкой. Сдать дом планируется к концу августа 2019 года. Опасений по соблюдению сроков ввода в эксплуатацию этот объект не вызывает.

По информации представителя застройщика – «Проектно-строительной компании» – сегодня на объекте работает около 70 человек, строительно-монтажные работы выполнены на 60%, идет обустройство внутренних перегородок, устанавливаются окна.

Отметим, по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в настоящее время в Новом Уренгое строится еще один 9-этажный дом в микрорайоне Дорожников и несколько жилых домов – в районе Коротчаево, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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