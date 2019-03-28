2019-03-28T11:27:01+03:00
Общество

В Надыме возможно ухудшение качества холодного водоснабжения

Коммунальщики будут промывать водовод
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме возможно ухудшение качества холодного водоснабженияВ Надыме возможно ухудшение качества холодного водоснабженияФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Надымчан предупредили об отключении холодного водоснабжения. Вода в кранах исчезнет 22.00 часов 28 марта и появится только в 06.00 часов 29 марта. Как пояснили в администрации города, вода будет перекрыты в связи с производством неотложных работ по промывке внутриквартального водовода микрорайона № 6.

Водоснабжение отключат по адресам: ул. Комсомольская №№27,29,31; ул. Сенькина №№1,3; ул. Полярная №№17,18,19; ПГ №№57,58; Типография, МОУ СОШ №2.

Кроме того, сообщается, что после проведения работ возможно ухудшение качества холодного водоснабжения в микрорайонах 5Б и 6, а также в больничном комплексе, городской бане, химчистке МУП «Снежинка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе