В Надыме возможно ухудшение качества холодного водоснабжения

28 Март 11:16 2019-03-28T11:27:01+03:00

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Надымчан предупредили об отключении холодного водоснабжения. Вода в кранах исчезнет 22.00 часов 28 марта и появится только в 06.00 часов 29 марта. Как пояснили в администрации города, вода будет перекрыты в связи с производством неотложных работ по промывке внутриквартального водовода микрорайона № 6.

Водоснабжение отключат по адресам: ул. Комсомольская №№27,29,31; ул. Сенькина №№1,3; ул. Полярная №№17,18,19; ПГ №№57,58; Типография, МОУ СОШ №2.

Кроме того, сообщается, что после проведения работ возможно ухудшение качества холодного водоснабжения в микрорайонах 5Б и 6, а также в больничном комплексе, городской бане, химчистке МУП «Снежинка».

ИСТОЧНИК KP.RU