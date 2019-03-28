Мошенник пытался сыграть на отцовских чувствах, выманивая 100 тысяч у ямальца

28 Март 10:50 2019-03-28T11:44:28+03:00

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Бдительный надымчанин раскусил замысел мошенника и остался при деньгах. Аферист пытался сыграть на отцовских чувствах, выманивая крупную суму денег.

60-летний надымчанин в полиции рассказал, как неизвестный обманом пытался похитить у него 100 тысяч рублей. Выяснилось, что утром 26 марта ямальцу позвонил мужчина, который от лица его сына сообщил, что тот находится в полиции. Для разрешения ситуации необходимо якобы перевести 100 тысяч рублей.

Однако надымчанин проявил бдительность, зная из СМИ о данном виде мошенничества, мужчина понял, что его хотят обмануть, и обратился в полицию. Деньги он сохранил.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело. Полицейские просят не выполнять поступающие по телефону указания неизвестных, не сообщать мошенникам личные сведения и данные банковских карт, внимательность и осторожность помогут избежать неприятных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU