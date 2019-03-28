В Ноябрьске ОРВИ и грипп идут на спад

28 Март 10:04 2019-03-28T10:07:01+03:00

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В Ноябрьске за три месяца года в Центральной городской больнице зарегистрировано чуть более 22 700 обращений с ОРВИ и гриппом. Эпидобстановку в городе обсудили на совещании, прошедшем в администрации города.

Врачи подчеркивают, что большая часть заболевших привиты не были. Кроме того, несвоевременное обращение к медикам ноябрян привело к росту внебольничных пневмоний и других осложнений. Госпитализированы были 554 человека, из которых 27 беременных женщин. Эти цифры, как сообщает администрация города, актуальны для периода с 1 января по 25 марта. В настоящее время эпидпорог превышен незначительно.

Медики также прокомментировали и ситуацию с корью. В текущем году случаев заражений не зафиксировано. Однако вызывает опасение ситуация в соседних городах Ямала и регионах. Симптомы кори в начале заболевания похожи на ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU