2019-03-28T09:35:49+03:00
Общество

На автозимниках Ямала действует особый режим

В зависимости от температуры воздуха меняется разрешённый тоннаж
Анна Полякова
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На автозимниках Ямала действует особый режим Фото: правительство ЯНАОНа автозимниках Ямала действует особый режим Фото: правительство ЯНАО
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Ситуация на ямальский зимниках не стабильна из-за смены температуры. Как сообщает департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, в зависимости от температуры воздуха на сезонных дорогах вводятся особые правила работы, меняется разрешённый тоннаж, варьируется проходимость техники.

Например, сегодня, 28 марта, выезд на зимники НадымСалехард и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале разрешён только для машин общей массой до 3,5 тонн.

На сезонной трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги действуют ограничения: с 08:00 до 20:00 разрешён проезд автомобилей общей массой до 3,5 тонн. Ночью разрешается проезжать по дороге машинам повышенной проходимости до 30 тонн.

Сезонная дорога Уренгой – Красноселькуп круглосуточно открыта для проезда полноприводных машин, не тяжелее 3,5 тонн. С 20:00 до 08:00 разрешено движение только для грузовых полноприводных ТС общей массой до 20 тонн.

Сегодня на Ямале, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», температура воздуха днём составит -1…+4 С°. Небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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