2019-03-28T09:27:29+03:00
Происшествия

На пепелище в Ноябрьске нашли тело с пробитой головой

Следователи завели уголовное дело об убийстве
Анна Полякова
Поделиться:
На пепелище в Ноябрьске нашли тело с пробитой головой Фото: 89.mchs.gov.ruНа пепелище в Ноябрьске нашли тело с пробитой головой Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

Следователи ищут преступника, причастного к пожару, случившемуся в ночь с 27 на 28 марта в поселке УТДС Ноябрьска. Тело, обнаруженное при тушении, оказалось с признаками криминальной смерти. Следователи завели уголовное дело об убийстве.

Напомним, сообщение о ЧП в районе УТДС в пожарную охрану поступило около 01.00. Когда прибыл первое пожарное подразделение, в жилом доме №115 полыхала крыша.

«В очаге обнаружили тело 40-летнего мужчины со следами термического воздействия и телесных повреждений в области головы. Личность мужчины установлена», - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе