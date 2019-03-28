На пепелище в Ноябрьске нашли тело с пробитой головой
Следователи ищут преступника, причастного к пожару, случившемуся в ночь с 27 на 28 марта в поселке УТДС Ноябрьска. Тело, обнаруженное при тушении, оказалось с признаками криминальной смерти. Следователи завели уголовное дело об убийстве.
Напомним, сообщение о ЧП в районе УТДС в пожарную охрану поступило около 01.00. Когда прибыл первое пожарное подразделение, в жилом доме №115 полыхала крыша.
«В очаге обнаружили тело 40-летнего мужчины со следами термического воздействия и телесных повреждений в области головы. Личность мужчины установлена», - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU