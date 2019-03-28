В Губкинском будут судить местного уклониста от военной службы

28 Март 08:43 2019-03-28T08:52:46+03:00

В осенний призыв 2018 года он отказался от получения под личную роспись повестки

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В Губкинском перед судом предстанет 22-летний местный житель по обвинению в уклонении от призыва на военную службу.

Парень в 2013 году был поставлен на воинский учет в военном комиссариате г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа.

По результатам медицинского освидетельствования его признали годным к военной службе. Однако он получил законную отсрочку от ее прохождения до 2018 года. В июле 2018 года он под личную роспись получил повестку военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом.

Однако юноша умышленно не завершил прохождение медицинского освидетельствования. В осенний призыв 2018 года он отказался от получения под личную роспись повестки военного комиссариата о необходимости явки для прохождения медосвидетельствования. В результате на него завели уголовное дело, которое теперь направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU