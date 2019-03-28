2019-03-28T08:20:29+03:00
Происшествия

В Ноябрьске три брака россиянок с таджиками признаны недействительными

Иностранцы мечтали стать гражданами РФ
Анна Полякова
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В Ноябрьске после прокурорской проверки три брака признали фиктивными. Мужчины из Таджикистана таким образом пытались получить разрешения на временное пребывание на территории Российской Федерации, чтобы потом оформить гражданство страны.

Однако намерений создавать семьи у них не было. Фактически лица вместе никогда не проживали, совместного хозяйства не вели, познакомились в день свадьбы. В соответствии с Семейным кодексом РФ такой брак признается недействительным.

В этой связи судом записи актов гражданского состояния аннулированы. Фактическое исполнение решений находится на контроле в прокуратуре города, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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