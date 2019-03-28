2019-03-28T08:37:27+03:00
Происшествия

При ночном пожаре в Ноябрьске погиб мужчина

Назначена судебно-медицинская экспертиза
Анна Полякова
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В Ноябрьске при пожаре ночью погиб мужчина Фото: 89.mchs.gov.ruВ Ноябрьске при пожаре ночью погиб мужчина Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Ноябрьске ночью 28 марта сгорел жилой деревянный дом на четыре квартиры. Сообщение о ЧП в районе УТДС в пожарную охрану поступило около 01.00. Когда прибыл первое пожарное подразделение, полыхала крыша.

Больше часа потребовалось, чтобы возгорание ликвидировать. По предварительным данным, очаг пожара находился в одной из квартир дома. Во время тушения именно здесь и найдено тело мужчины без признаков жизни.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит причину его гибели несчастного. На месте пожара работали 45 человек личного состава МЧС России. В их распоряжении было семь единиц спецтехники, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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