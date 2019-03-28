При ночном пожаре в Ноябрьске погиб мужчина
В Ноябрьске ночью 28 марта сгорел жилой деревянный дом на четыре квартиры. Сообщение о ЧП в районе УТДС в пожарную охрану поступило около 01.00. Когда прибыл первое пожарное подразделение, полыхала крыша.
Больше часа потребовалось, чтобы возгорание ликвидировать. По предварительным данным, очаг пожара находился в одной из квартир дома. Во время тушения именно здесь и найдено тело мужчины без признаков жизни.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит причину его гибели несчастного. На месте пожара работали 45 человек личного состава МЧС России. В их распоряжении было семь единиц спецтехники, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU