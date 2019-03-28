28 Март 05:50 2019-03-28T05:50:28+03:00

Погода на Ямале 28 марта: температура воздуха держится около ноля градусов Фото: Анна Полякова

День пройдет в основном без осадков

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В четверг, 28 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде около ноля градусов, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +2 градуса, солнечно, без осадков, юго-западный ветер 6 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус, переменная облачность, вечером - небольшой снег, ветер юго-западный 5 м/с.

В Надыме +2 градуса, пасмурно, в середине дня – небольшой дождь, ветер южный 7 м/с.

В Губкинском +1 градус, солнечно, днем без осадков, ветер юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко +3 градуса, облачно, без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, облачно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU