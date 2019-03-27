2019-03-27T16:06:54+03:00
Происшествия

В Ноябрьске возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев

Мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления
Анна Полякова
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На жителя Ноябрьска завели уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов. Выяснилось, что с августа по ноябрь 2018 года «прописал» 5 граждан Кыргызстана.

На самом деле, иностранцы в этой квартире не проживали, а хозяин даже не планировал их пускать на свою жилплощадь. Между тем, владелец жилья оказался рецидивистом. В 2017 он уже был судим за совершение аналогичного преступления, однако должных выводов для себя не сделал.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль в прокуратуре города. Кроме того, по факту бездействия должностных лиц полиции, ответственных за ведение учета иностранных граждан по месту пребывания, а также участкового уполномоченного, на территории обслуживания которого допущены нарушения, внесено представление об их устранении, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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