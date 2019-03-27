В Ноябрьске возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев
На жителя Ноябрьска завели уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов. Выяснилось, что с августа по ноябрь 2018 года «прописал» 5 граждан Кыргызстана.
На самом деле, иностранцы в этой квартире не проживали, а хозяин даже не планировал их пускать на свою жилплощадь. Между тем, владелец жилья оказался рецидивистом. В 2017 он уже был судим за совершение аналогичного преступления, однако должных выводов для себя не сделал.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль в прокуратуре города. Кроме того, по факту бездействия должностных лиц полиции, ответственных за ведение учета иностранных граждан по месту пребывания, а также участкового уполномоченного, на территории обслуживания которого допущены нарушения, внесено представление об их устранении, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU