Глава Ямала поздравил земляков с Днём войск нацгвардии

27 Март 14:59 2019-03-27T14:59:38+03:00

Дмитрий Артюхов поблагодарил гвардейцев за умение работать на опережение

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил личный состав войск национальной гвардии РФ с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что низкий уровень преступности и безопасность – одни из ключевых преимуществ жизни на Севере.

«Очень важно, что высокой оценкой вашей ответственной службы является доверие наших граждан», - говорится в его торжественном обращении.

Глава региона подчеркнул, что решительность, отвага, мужество, верность долгу и присяге нацгвардейцев являются залогом мирной жизни на Ямале, надёжной защиты государственных границ в Арктике, эффективного решения задач в сфере охраны стратегически объектов, противодействия экстремизму, терроризму и организованной преступности.

Дмитрий Артюхов поблагодарил защитников безопасности за умение работать на опережение, весомый вклад в обеспечение государственной и общественной безопасности в арктическом регионе. Ветеранам службы и действующему личному составу он пожелал здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.

ИСТОЧНИК KP.RU