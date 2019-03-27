Житель Лабытнанги доверил 157 тысяч рублей мошеннику

27 Март 14:45 2019-03-27T14:47:14+03:00

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Житель Лабытнанги потерял крупную сумму денег, попавшись на уловку мошенника. 56-летний горожанин в интернет-магазине, занимающегося реализацией офисной техники, оставил заявку на приобретение многофункциональных устройств.

11 марта ему позвонил неизвестный, чтобы подтвердить заказ. После этого на адрес электронной почты ямальца пришли платежные поручения, по которым доверчивый мужчина перевел более 157 тысяч рублей. Заказанный им товар по настоящее время не получен. Осознав обман, 25 марта он пришел с заявлением о мошенничестве в полицию.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба». Правоохранители устанавливают личность причастного к обману.

ИСТОЧНИК KP.RU