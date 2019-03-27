2019-03-27T13:41:44+03:00
Общество

День на службе: студенты встретились с членами Избиркома ЯНАО

Ребята узнали, что стоит за организацией выборов
Анна Полякова
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День на службе: студенты встретились с членами Избиркома ЯНАО Фото: правительство ЯНАОДень на службе: студенты встретились с членами Избиркома ЯНАО Фото: правительство ЯНАО
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Студенты многопрофильного колледжа и полярного агроэкономического техникума, будущие юристы и системные администраторы, узнали, что стоит за организацией выборов. Избирательная комиссия Ямала вновь встречала молодых гостей.

Им рассказали, чем занимаются в региональном избиркоме специалисты юридического отдела, какой объём работы ложится на их плечи в период кампании. Автоматизация избирательного процесса – как одно из самых интересных направлений работы комиссии также стала предметом разговора.

Как отметил заместитель председателя Игорь Горелик, избиркомы на Ямале – это хорошая школа. Интересная работа даёт возможность для профессионального и карьерного роста.

Он подчеркнул, что избирательные технологии – это то, что совершенствуется постоянно, и поэтому нужно самому профессионально расти, чтобы успевать за всеми процессами.

«А это увлекает и придаёт смысл тому, что ты делаешь, как специалист», - признался Игорь Горелик студентам.

Встреча проходила в рамках просветительского мероприятия «День на службе» проекта «Чиновник открытый» концепции кадровой политики государственной гражданской службы округа, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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