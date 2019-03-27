День на службе: студенты встретились с членами Избиркома ЯНАО
Студенты многопрофильного колледжа и полярного агроэкономического техникума, будущие юристы и системные администраторы, узнали, что стоит за организацией выборов. Избирательная комиссия Ямала вновь встречала молодых гостей.
Им рассказали, чем занимаются в региональном избиркоме специалисты юридического отдела, какой объём работы ложится на их плечи в период кампании. Автоматизация избирательного процесса – как одно из самых интересных направлений работы комиссии также стала предметом разговора.
Как отметил заместитель председателя Игорь Горелик, избиркомы на Ямале – это хорошая школа. Интересная работа даёт возможность для профессионального и карьерного роста.
Он подчеркнул, что избирательные технологии – это то, что совершенствуется постоянно, и поэтому нужно самому профессионально расти, чтобы успевать за всеми процессами.
«А это увлекает и придаёт смысл тому, что ты делаешь, как специалист», - признался Игорь Горелик студентам.
Встреча проходила в рамках просветительского мероприятия «День на службе» проекта «Чиновник открытый» концепции кадровой политики государственной гражданской службы округа, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU